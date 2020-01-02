Журналист Асеев поделился впечатлениями о пытках у боевиков: не все готовы даже представить подобное (видео)

Сегодня журналист сам снял баннер в свою поддержку в Киеве.

Освобожден из плена боевиков 29 декабря блогер и журналист Станислав Асеев рассказал журналистам о пережитом заключении и поделился своими впечатлениями после возвращения на свободу.

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Как говорится в сюжете ТСН, с началом войны на Донбассе Асеев остался жить в оккупированной Макеевке из-за семьи. Скоро он начал писать для украинских изданий статьи о жизни в оккупированном Донецке, и за это в мае 2017 года боевики его схватили. "Приговор" журналисту вынесли в прошлом году – 20 лет тюрьмы.

Один из журналов, для которых писал Асеев, вывесил на своем фасаде в Киеве баннер в его поддержку. Сегодня Станислав сам его снял.

Асеев убеждает, что чувствует себя хорошо. Но за пять дней на свободе, признается, до сих пор не может привыкнуть к толпам людей и огней на улицах Киева.

"Зайдешь в супермаркет – видишь такое количество товаров. Печенье – там мы его делили на всех и доставалось по кусочку. А здесь все в неограниченном количестве", - говорит он.

Асеев вдруг пропал в середине 2017 года, а далее на российском телеканале появилось видео, где Стас рассказывает, что работал на украинскую разведку. Сейчас объясняет: на то интервью был вынужден пойти, потому что боевики угрожали расправиться с близкими.

Тему пыток он просит сейчас не трогать, лишь обобщает то, как пытают боевики, не все готовы даже представить: "Еще следует убедить людей на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году".

Журналист признается, что пока на будущее ничего не планирует. "Я все еще удивляюсь новым телефонам. Сейчас говорить о какой-то работе достаточно сложно", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Вечером того же дня освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".