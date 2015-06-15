В Горловку и Дебальцево перекинуто тысячу боевиков и артиллерию

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. "В район населенного пункта Горловка, через Ясиноватую и Енакиево, переброшено подразделение боевиков (450-500 чел. несколькими партиями). Одновременно перебрасывается артиллерия (за сутки зафиксировано 6 САУ 2С1 "Гвоздика", 5 орудий Д-30)", - написал он.

Читайте такжеПод Донецком боевики применили "Грады" и перебросили пехоту к позициям сил АТО - ИС

Также он добавил, что через Шахтерск переброшены два ЗРК ТОР-М1. Колонну сопровождали два БТР-80 и три КамАЗ.

"На марше между Садовым и Харцызском зафиксировано 3 ед. самоходного ЗРК «Стрела-10М»", - подчеркнул он.

Кроме того, из Алчевска на Дебальцево мелкими партиями (по 5-6 грузовых машин) перебрасывается подразделение местных боевиков (всего не менее 550 человек).

По данным Тымчука, через Алчевск проследовала колонна (4 БТР-80 и 4 САУ 2С3 "Акация") в направлении Исаковского водохранилища, а южнее Луганска зафиксировано 20 грузовых автомобилей с понтонным парком (все с затертыми тактическими номерами).