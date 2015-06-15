Ситуация в зоне АТО остается сложной, со вчерашнего вечера - 40 обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

"Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до этого времени российско-террористические войска 40 раз прибегали к применению оружия против наших солдат", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы установили рекорд, совершив за сутки 109 обстрелов позиций военных – пресс-центр АТО

Как сообщили в пресс-центре, из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гаубиц калибром более 100 мм до полуночи боевики били по Опитному, Тарамчуку, Березовой, Песках, Марьинке, Красногоровке.

В районе Артемовска со 120-мм минометов снова били по Золотому, а также Камышевахе. А на Луганщине – по Сокольниках.

С этих же систем наемники били по нашим позициям вблизи Степного, что на Луганщине, и дважды - по Новотошковскому, возле Артемовска.

Позиции Вооруженных Сил Украины возле Опытного и Песков обстреливал вражеский танк, сообщили в прес-центре.

У Мариуполя ночью было относительно тихо, кроме единичных случаев применения стрелкового оружия и гранатометов.