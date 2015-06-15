Ситуация в зоне АТО остается сложной, со вчерашнего вечера - 40 обстрелов
Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. За минувшие сутки боевики НВФ почти 100 раз обстреливали позиции украинских войск и мирные населенные пункты.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.
"Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до этого времени российско-террористические войска 40 раз прибегали к применению оружия против наших солдат", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в пресс-центре, из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гаубиц калибром более 100 мм до полуночи боевики били по Опитному, Тарамчуку, Березовой, Песках, Марьинке, Красногоровке.
В районе Артемовска со 120-мм минометов снова били по Золотому, а также Камышевахе. А на Луганщине – по Сокольниках.
С этих же систем наемники били по нашим позициям вблизи Степного, что на Луганщине, и дважды - по Новотошковскому, возле Артемовска.
Позиции Вооруженных Сил Украины возле Опытного и Песков обстреливал вражеский танк, сообщили в прес-центре.
У Мариуполя ночью было относительно тихо, кроме единичных случаев применения стрелкового оружия и гранатометов.