Урегулирование на Донбассе не будет иметь перспективы без прекращения поставок российского оружия - Пристайко

Глава МИД заявляет, что в Украине, как и прежде, поддерживают размещение миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, вызванного Россией, не будет иметь перспективы без закрытия границы, через который поставляется российское оружие.

Об этом глава МИД заявил на брифинге в Нью-Йорке после прений на заседании Генеральной ассамблеи ООН на тему: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

В частности, его спросили о возможности размещения миротворцев на востоке Украины.

Пристайко сообщил, что сегодня проведет встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и уже затронул вопрос миротворцев перед председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.

Пристайко напомнил, что Украина уже поднимала вопрос миротворцев в 2015 году, и официальный Киев будет доволен, если этот вопрос рассмотрят.

«Когда мы говорим о миротворческой миссии в Украине, мы говорим о всей территории Украины, не о линии разграничения, что предлагали россияне. Мы считаем, что в основном мы имеем проблемы на границе Украины, а не на линии разграничения. И если мы не сможем договориться с Россией, что граница должна быть закрыта для всех, кто прибывает с оружием, которое они привозят, то тогда мы даже не имеем перспективы для урегулирования», - сказал глава МИД.

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Также он отметил, что россияне с этим не согласны.

«В последний раз я видел президента РФ Путина, когда он встречался 9 декабря с другими лидерами («нормандского формата»). Он снова настаивал на идее миротворческой операции, которая, по его словам, должна защищать СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения», - подчеркнул Пристайко.

По его словам, в то же время Путину напомнили, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на весь Донбасс, а не только на территорию возле линии разграничения, и так называемая «идея защиты» означает, что перемещение миссии будет ограничиваться.

Как сообщал УНИАН, Вадим Пристайко отметил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующий обмен пленными с Российской Федерацией.