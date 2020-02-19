Обострение на Донбассе: Загороднюк заявил о потере опорного пункта войсками ВСУ

По словам министра, военные временно оставили наблюдательный пункт, но позиции не изменились.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал информацию о том, что украинские военнослужащие во время вчерашнего боя на Донбассе якобы оставили наблюдательный пункт.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Загороднюк отметил, что вчерашние обстрелы на Донбассе «начали террористы».

На просьбу прокомментировать информацию о том, что украинские военнослужащие якобы оставили один опорный пункт, министр ответил: «По нашей информации, они его временно оставили, а позиции вообще, наши, остались неизменными. То есть этот опорный пункт был впереди, так сказать, всех основных наших позиций».

Министр уточнил, что речь идет о «наблюдательном пункте».

По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, говорится о так называемом пункте "Баня", пишет 24 Канал.

По словам Загороднюка, пока начальник Генштаба находится «на месте событий». «Он конкретно приедет и расскажет все... Те представители Министерства обороны, которые сегодня говорили с комитетом, - они непосредственно на месте не были», - пояснил глава оборонного ведомства.

Загороднюк отметил, что бой завершился вчера утром и сейчас ситуация контролируется. «Она была контролируемая даже во время хода событий. Мы контролируем линию и контролируем ситуацию, и поводов для какой-то паники или вопросов нет», - заверил он и добавил, что «была попытка прорыва нашей линии, эта попытка не удалась, мы ее отбили».

Комментируя работу разведки, министр отметил: «Мы знали о скоплении техники еще до того, как оно было. И именно поэтому мы подготовились, и именно поэтому все действия наших военных сохранили ту ситуацию, политику безопасности, которая сейчас есть».

Загороднюк также не исключил, что эта провокация могла быть направлена на срыв процесса по дальнейшему разведению сил и средств на линии разграничения. В то же время, считает он, на встречу в «нормандском формате» эта ситуация влияния на должна иметь.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Вследствие боя один украинский военнослужащий погиб, еще шесть получили ранения.

В то же время были уничтожены пять оккупантов.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.