Артиллерия, минометы, танки и гранатометы: в Штабе сообщили детали обстрела на Луганщине

Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Российские оккупанты во время утреннего обстрела в Луганской области применяли ствольную артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«По уточненной информации, вооруженные формирования Российской Федерации особенно цинично обстреляли позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, при этом активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями», - сказано в сообщении.

Оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов, калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-миллиметровых минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по украинским позициям из вооружения танка.

Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.