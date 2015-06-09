Бойцы АТО получили более полумиллиона гривень за уничтоженную военную технику боевиков
Министерство обороны выплатило бойцам АТО 542 тыс. грн за уничтоженную или захваченную военную технику врага, общая сумма денежных вознаграждений составляет 15 млн 806 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.
«Минобороны Украины выплатило денежные вознаграждения бойцам АТО на общую сумму в 15 млн 806 тысяч гривень, из них 542 тысячи – за уничтоженную или захваченную военную технику врага, 1 млн 766 тысяч гривень – за успешное выполнение боевого задания в составе подразделения, эту награду получили 354 военных», - сказала она.
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По ее словам, за непосредственное участие в боевых действиях выплачено 13 млн 498 тыс. грн, их получили 2 тыс. 425 военных.
Также, как отмечает представитель Минобороны, каждая семья военнослужащего, который погиб во время исполнения служебных обязанностей, получает социальную выплату в размере 500 минимальных заработных плат, то есть 609 тыс. грн.