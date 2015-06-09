Бойцы АТО получили более полумиллиона гривень за уничтоженную военную технику боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

«Минобороны Украины выплатило денежные вознаграждения бойцам АТО на общую сумму в 15 млн 806 тысяч гривень, из них 542 тысячи – за уничтоженную или захваченную военную технику врага, 1 млн 766 тысяч гривень – за успешное выполнение боевого задания в составе подразделения, эту награду получили 354 военных», - сказала она.

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По ее словам, за непосредственное участие в боевых действиях выплачено 13 млн 498 тыс. грн, их получили 2 тыс. 425 военных.

Также, как отмечает представитель Минобороны, каждая семья военнослужащего, который погиб во время исполнения служебных обязанностей, получает социальную выплату в размере 500 минимальных заработных плат, то есть 609 тыс. грн.