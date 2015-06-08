Боевики обстреляли Крымское из артиллерии и минометов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

По его словам, сначала украинские позиции боевики обстреляли из артиллерийских орудий и минометов, а затем началось боевое столкновение с использованием автоматического оружия и гранатометов.

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Жители Крымского, проживающие возле противотуберкулезного санатория (крайняя точка в селе, которая контролируется украинскими военными), длительное время были вынуждены прятаться в подвалах.

По состоянию на 17.00 бой закончился. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений инфраструктуры нет. Информация о пострадавших военных выясняется.