Боевики накрыли Счастье минометным огнем - Тягнибок

Об этом в Facebook написал Олег Тягнибок.

"Только что сообщил председатель Луганской "Свободы" Артем Заика: 40 мин назад на старую часть города Счастье прилетело более 25 мин 120-мм. Связь почти не работает. Люди прячутся в подвалах", - написал он.

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