Боевики накрыли Счастье минометным огнем - Тягнибок
23:55, 21 мая 2015Война
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Лидер "Свободы" Олег Тягнибок сообщил, что город Счастье Луганской области боевики накрыли минометным огнем
Боевики накрыли Счастье минометным огнем / uapress.info
Об этом в Facebook написал Олег Тягнибок.
"Только что сообщил председатель Луганской "Свободы" Артем Заика: 40 мин назад на старую часть города Счастье прилетело более 25 мин 120-мм. Связь почти не работает. Люди прячутся в подвалах", - написал он.
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Щойно повідомив голова Луганської "Свободи" Артем Заіка: 40 хв тому на стару частину міста Щастя прилетіло більше 25 мін 120 мм. Зв'язок майже не працює. Люди ховаються в підвалах.Posted by Олег Тягнибок on 21 Май 2015 г.
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