Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, снаряды попадают в жилые дома - Кихтенко
По его словам, был проведен целый комплекс мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Боевики продолжают обстреливать Авдеевку Донецкой области.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.
"Полтора часа назад я разговаривал с мэром города Авдеевка и он сообщает о том, что продолжаются обстрелы, снаряды продолжают попадать в жилые дома. К счастью пострадавших нет", - написал Кихтенко.
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По его словам, «был проведен целый комплекс мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
«Восстановлено водоснабжение Южного-Донбасского и Западного водопроводов. Благодаря этому Красноговка, Мариьнка, Волоноваха, Доброполье, Красноармейск снова смогут нормально получать воду», - сообщил Кихтенко.