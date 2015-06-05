Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, снаряды попадают в жилые дома - Кихтенко

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.

"Полтора часа назад я разговаривал с мэром города Авдеевка и он сообщает о том, что продолжаются обстрелы, снаряды продолжают попадать в жилые дома. К счастью пострадавших нет", - написал Кихтенко.

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По его словам, «был проведен целый комплекс мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

«Восстановлено водоснабжение Южного-Донбасского и Западного водопроводов. Благодаря этому Красноговка, Мариьнка, Волоноваха, Доброполье, Красноармейск снова смогут нормально получать воду», - сообщил Кихтенко.