В СБУ сообщили, что за время АТО погибли около 1800 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сказал заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

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"Погибли на этой войне около 1800 человек. Почему около, потому, что кроме учтенных потерь есть также военнослужащие, которые числятся без вести пропавшими", - сказал Ягун.

Вместе с тем он добавил, что нет точных данных о потерях противника, поскольку он всячески скрывает их, но, согласно теории военного дела, нападающая сторона всегда несет большие потери, чем обороняющаяся.

"Никому не выгодно с той стороны обнародовать факты гибели значительного количества человек. Вместе с тем, каждый военный знает, что наступающие части несут гораздо большие потери", - сказал Виктор Ягун.