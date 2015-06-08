На Донбассе с 15 февраля погибли более 150 человек, среди них 50 мирных жителей - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, события вокруг Марьинки демонстрируют, что боевики и их российские кураторы не желают соблюдать Минские договоренности, и эти договоренности вновь оказались под угрозой срыва. Кроме того, сказал он, боевики мешают работе миссии ОБСЕ и не проводят отвода техники.

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Министр отметил, что по сравнению с апрелем боевики увеличили количество обстрелов более чем вдвое, а с момента объявления режима прекращения огня, с 15 февраля, боевики нарушали его более 4 тыс. раз, в том числе осуществили 120 обстрелов населенных пунктов с мирными жителями.

“В результате погибло более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и более 50 гражданских лиц”, - сказал Полторак.