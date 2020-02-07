Хомчак обсудил с командующим Вооруженных сил США в Европе ситуацию на Донбассе

Стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества между ВС Украины и ВС США.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак обсудил с командующим Вооруженными силами США в Европе Тодом Уолтерсом ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, на состоявшейся в Киеве встрече генерал-полковник Хомчак проинформировал членов иностранной делегации о ситуации с безопасностью в районе проведения ООС.

Среди прочего стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества между ВС Украины и ВС США.

Как сообщал УНИАН, 15 января начальник Генштаба ВСУ Хомчак провел встречу с командующим Вооруженными силами США в Европе Уолтерсом в Брюсселе. Они обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения ООС.