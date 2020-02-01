Танк оккупантов обесточил село на Луганщине

Представители российской оккупационной администрации на своих информационных ресурсах намерены обвинить украинских военных в повреждении опоры ЛЭП.

В Луганской области БМП оккупационных войск повредила опору ЛЭП, без электроснабжения остались село Хорошее.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, 31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач во временно оккупированном населенном пункте Хорошее была повреждена линия электропитания и полностью обесточен населенный пункт.

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«Представители местной российской оккупационной администрации, так "называемые органы власти "ЛНР", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Это лишний раз подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом, добавили в штабе.

В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает.

Как сообщал УНИАН, 31 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.