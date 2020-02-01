Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли бойцов – штаб

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

31 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: вблизи населенного пункта Широкиное – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем; рядом с Авдіївкою – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Три вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: два раза рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.

Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.