На Донбассе не удастся достичь мира без установления Украиной контроля над своей границей - Кучма

Отмечается, что "условлено продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества".

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что на Донбассе не удастся добиться мира без установления Украиной контроля над своей границей в Донецкой и Луганской областях, которые оккупированы Российской Федерацией.

Об этом пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона четко заявила, что решение проблем безопасности, и в частности, прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - являются основными для выполнения Минских соглашений.

«Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно», - подчеркнул Кучма.

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Также украинская сторона выразила сожаление, что ситуация с безопасностью остается сложной - со стороны контролируемых Россией незаконных вооруженных формирований ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы.

Олифер добавила, что «условлено продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества».