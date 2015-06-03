Россия ответственна за ухудшение ситуации с правами человека на Донбассе и в Крыму - ООН

Об этом говорится в 10-м докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в сфере прав человека в Украине, отмечается в переданном агентству УНИАН комментарии МИД Украины.

"Важно, что в докладе четко говорится об ответственности Российской Федерации за ухудшение ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о поставках Российской Федерацией современных видов тяжелых вооружений и наемников. Значительно шире документируются преступления и нарушения прав человека, совершенные поддерживаемыми Россией боевиками. Сложная ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму тоже нашла свое отражение в документе: Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЧ) обращает внимание, что т.н. крымская «власть» продолжает ограничивать права этнических украинцев и крымско-татарского народа", - говорится в комментарии.

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"Украинская сторона полностью разделяет вывод ММПЧ о важности надлежащей имплементации комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей. Призываем миссию более четко и объективно фиксировать деструктивные действия российской стороны. Именно оккупация Россией АР Крым и подрывная деятельность РФ на Донбассе являются настоящими первопричинами грубых нарушений прав человека в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Правительство Украины остается полностью приверженным всестороннему соблюдению и защите прав человека и настроено на дальнейшее сотрудничество с международными правозащитными механизмами, в том числе системы ООН. Украинская сторона и в дальнейшем будет взаимодействовать и готова к сотрудничеству в вопросах тщательного расследования всех без исключения случаев нарушения прав человека и рассчитывает на дальнейший мониторинг миссией проверенных фактов правонарушений и их надлежащее отражение в следующих отчетах", - отметили в МИД.

1 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало 10-й доклад о ситуации в сфере прав человека в Украине. Он подготовлен по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с 16 февраля по 15 мая.