"Новороссия" за поребриком

В годовщину своего избрания президентом Украины, Петр Порошенко, в интервью украинским телеканалам, констатировал, что российский проект «новороссия», который, по задумке, должен был охватить 9 областей Украины, провалился.«Желанием Российской Федерации было отнюдь не оккупировать Донецк или Луганск, - отметил он. – Все мы знаем, что ключевой план, который стоял на первом этапе, это создание «Новороссии».

Собственно, план, о котором говорит украинский президент, состоял в том, чтобы, помимо Крыма, отсечь от Украины восемь юго-восточных областей, провоцируя и поддерживая в них «взрывы протестов». Естественно, «народное недовольство», по примеру Крыма, имело бы «поддержку» в виде «добрых» российских «зеленых человечков», которые «помогали» бы местным жителям реализовать свой «протест» против украинской власти.

«Сейчас мы четко знаем, какой был план - уничтожение страны», - отметил Порошенко и добавил, что большим достижением украинцев стало то, что проект «новороссия» потерпел крах.

Идея короткого действия

Действительно, Кремлю, спустя год, с каждым днем, все труднее поддерживать у россиян истерию относительно «украинского фашизма». И на призывы воевать добровольцами на Донбассе мало кто готов откликнуться. «На такие призывы поддается определенный контингент людей, генетически предрасположенных к насилию и бандитизму… Но ни Соловьев, ни Киселев не могут своими призывами бесконечно набирать этих людей. Мне кажется, что этот генетический материал уже более-менее исчерпан», - рассказал УНИАН российский политолог, публицист, научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковскийи добавил, что именно с этим связан тот факт, что Россия отправляет на Донбасс своих призывников и спецназовцев.

В этой связи, по его словам, проект «Новороссия», который еще год назад виделся в Кремле весьма успешным, провален. Аннексия юго-востока Украины нереальна, а крупная военная акция с привлечением регулярных российских войск – невозможна. Последнее чрезвычайно опасно для Москвы в силу неизбежных новых санкций Запада и больших потерь российских военнослужащих в таких столкновениях. Пионтковский отмечает, что российское население, в большинстве своем, действительно позитивно восприняло аннексию Крыма, но никто из них не хочет, чтобы россияне сотнями или тысячами умирали на территории соседней страны. «На 90% в ближайшем времени крупномасштабной военной акции не будет, если он (Путин – УНИАН), конечно, окончательно не сошел с ума», - рассказывает он.

«Сейчас Кремль ставит основным приоритетом использование не военной, а «мягкой силы», - отмечает и директор военных программ Центра РазумковаНиколай Сунгуровский.

По его словам, то, что сейчас происходит в зоне АТО - постоянные обстрелы, постоянное нарушение Минских соглашений – это некое предупреждение, что если Украина не будет слушаться, не захочет идти на переговоры и на уступки, то ждите агрессии.И для этого, как считает военный эксперт, на Донбассе создаются все необходимые предпосылки: «наращивается живая сила и техническое оснащение».«Путину сейчас не нужна просто агрессия, ему нужен успех. Любое действие, которое не окончится победой, похоронит его окончательно. Поэтому перевес, который создается в зоне АТО, должен быть ощутимым. То есть силы сепаратистов должны намного превосходить силы обороняющихся», - разъяснил он.

По мнению Сунгуровского в ближайшее время возможны какие-то действия с расширением неподконтрольной Украине территории на Донбассе, но эти территории не будут большими. «Путину нужны эффекты, чтобы усадить Украину и Запад за стол переговоров, но с козырями в его руке. То есть, заставить противную сторону пойти на те уступки, которые ему нужны. А ему нужно признание автономного статуса этих так называемых «республик», ему желательно иметь коридор в Крым, и, при этом, чтобы Украина его предоставила добровольно. Потому что сил для того, чтобы пробить коридор и его удерживать, у Путина нет», - допускает эксперт.

В свою очередь, российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник BrookingsInstitutionЛилия Шевцова считает, что Кремль исчерпал весь потенциал идеи создания «новороссии», которая является частью проекта «Русский мир», основанного на русском этническом национализме. «Эта идея облегчила консолидацию русских националистов вокруг Кремля. Но это идея короткого действия, ибо может подрывать российскую имперскость и дестабилизировать Российскую Федерацию, которая все еще является полураспавшейся империей. Правда, этот факт не означает, что русский национализм не будет использован в будущем, но в определенных пределах», - прогнозирует эксперт.

«Добровольцы» в рефрижераторах

Стоит отметить, что идеологи «русского мира» не просто открещиваются от российских военных, которых, как известно, на территории Украины нет, а и начали проводить антиновороссийскую политику. Так, совсем недавно рупор Кремля – «Российская газета», со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ РФ, отрапортовала о том, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и возвели 40 км заграждений на границе с Донбассом, захваченном пророссийскими боевиками.

Таким образом, Россия, фактически, решила отгородиться стеной от непризнанных «братских республик» и оплота сопротивления «украинскому фашизму». «Россия возводит эти фортификационные сооружения не против украинской армии, а против всех этих «бесов», «моторолл», «признаков», - отметил Пионтковский. – К тому же, Россия их еще и отстреливает».

По его мнению, такие действия весьма показательны. Дело в том, что бандиты, которых Кремль взрастил на Донбассе, не умеют ничего, кроме как грабить, отжимать и убивать. И они становятся опасными для самой России. «Люди, которые ощутили вкус безнаказанных убийств, насилия, грабежа, такими уже останутся навсегда. Поэтому российское руководство серьезно относиться к тому, что эти банды, или, как они себя там будут называть, «казаки», или как-нибудь иначе, могут двинуться на территорию России и заниматься таким же грабежом на территории России», - продолжает Пионтковский.

«Российская власть этого реально опасается», - считает он.

В этой связи, по мнению российского политолога, для воюющих на Донбассе за «ДНР» и «ЛНР» есть только один выход – никогда не вернуться с территории Украины: «Россия этих людей направила туда (в Украину – УНИАН) на грузовиках, для того, чтобы ониоттуда никогда не возвращались».

Именно поэтому российская власть не против, чтобы российские добровольцы, если и появлялись на территории России, то только в рефрижераторах.

Такого же мнения придерживается и Лилия Шевцова, по словам которой, Москва не заинтересована в возвращении вооруженных сепаратистов на российскую территорию и будет использовать заградительные отряды для восстановления порядка в прилегающих к сепаратистам российских регионах, прежде всего, в Ростове. Однако, по ее мнению, заградительные сооружения на границе не будут использоваться с целью «удушения» сепаратистов, им Москва продолжает платить и снабжать их оружием. «Речь идет о дестабилизации Украины, за счет сохранения сепаратистских образований, которые бы подрывали ее изнутри», - резюмирует Шевцова.

Вирус «Новороссии»

Действительно, с закрытием проекта «новороссия» проблемы никуда не исчезли, считает украинский политический эксперт Андрей Золотарев. «Донбасс рискует превратиться в «черную дыру», в том числе, для России. Ведь наемники с оружием могут вернуться в Северный Кавказ, в свои регионы, и в Кремле эти угрозы реально осознают», - отметил он.

Поэтому, собственно говоря, неудивительно, что Россия пытается окопаться от «ДНР» и «ЛНР» рвом и усиливает пограничный контроль. «Это все говорит о том, что реализуется план Суркова с тем, чтоб через Минские соглашения попытаться впихнуть Донбасс в Украину. И использовать как эдакий предохранитель от геополитического дрейфа Украины в сторону Запада», - считает он.

Действия России по отношению к псевдореспубликам(и разговоры о территориальной целостности Украины, и возведение фортификационных сооружений со стороны россиян) уже вызывают возмущение у тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые не мыслили себя в каких-то «ДНР» и «ЛНР», а видели себя исключительно частью России. Поэтому действия Кремля все чаще воспринимаются как предательство. «По большому счету, в Донецке и Луганске где-то четверть-треть населения всегда были настроены пророссийски, они никогда не мыслили себя в каких-то «ЛНР» и «ДНР», они мыслили себя в составе России. Теперь очевидно, что это - голубая мечта, и эти образования никогда не будут приняты в состав России. Этот момент крушения иллюзий вызовет бурную реакцию», - отмечает Андрей Золотарев.

Впрочем, от нынешних действий России не выигрывает и Украина, поскольку, за год войны, она потеряла на территории, а людей. «Очень многие из тех, кто был настроен нейтрально по отношению к Украине, которых еще год назад нельзя было назвать агрессивными сепаратистами, сегодня настроены антиукраински и в Украине себя не видят. К сожалению, кровь, разрушения, война, - это вещи, которые разделяют людей, это раны которые залечить не хватает и десятилетий», - рассуждает политтехнолог.

«Самое опасное, что идеологический вирус «Новороссии» уже вброшен в сознание. И в этих «республиках» не все, но ряд людей уже свыклись с этим термином, для них это уже идеологическая фишка, - добавляет глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. - Поэтому я бы пока не торопился хоронить этот проект».

По его мнению,президент РФ Владимир Путин не закрыл, а лишь заморозил проект «новороссия» и, при желании, в любой момент может его разморозить. «Россия хочет закупорить этот потенциальный источник опасности на Донбассе. Чтобы люди с оружием в двух сепаратистских «республиках» угрожали Украине, а не России», - отметил он.

Именно для этого, по словам политолога, и возводятся фортификационные сооружения на границе с псевдореспубликами со стороны России.

Константин Гончаров