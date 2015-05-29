При обстреле боевиками села в Луганской области ранены двое мирных жителей

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером боевики со стороны оккупированного Первомайска несколько раз обстреляли крайний украинский блокпост, который стоит в селе Родина. Здесь действует единственный пункт пропуска между контролируемой Украиной и оккупированной так называемой «ЛНР» частями области.

Читайте такжеВ АП подтвердили обстрел Горловки

Раненых среди украинских военных нет, однако во время одного из обстрелов, который велся из автоматического гранатомета, несколько гранат, не достигли блокпоста, а упали и взорвались на хуторе, который прилегает к Родине. Это часть поселка, которая находится на оккупированной «ЛНР» территории. Гранаты взорвались в частных дворах в тот момент, когда там находились местные селяне. Двое из них получили осколочные ранения.

"Один, человек пенсионного возраста, - нетяжелые (осколок задел тело по касательной), второй - серьезные. Раненого переправили на контролируемую Украиной территорию и доставили в больницу", - говорится в сообщении.