Боевики имитировали нарушение разведения сил и средств возле Петровского

Они открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ.

Боевики имитировали нарушение разведения сил и средств в пределах участка разведения возле Петровского.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Отмечается, что 26 января украинская сторона СЦКК зафиксировала «действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское».

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«Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что эти действия происходили на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины.

Украинская сторона СЦКК считает, что целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которое в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.

В этой связи украинская сторона СЦКК призывает оккупационные власти к соблюдению существующих договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 25 января украинская сторона СЦКК заявляла, что боевики четвертый день подряд запрещают патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к участку разведения сил и средств возле Петровского.

В ноябре 2019 года было завершено разведение сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.