Разведение сил на Донбассе: ОБСЕ фиксирует взрывы и выстрелы возле Петровского

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали 10 декабря.

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил в районе Петровского.

Как сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, нарушения были зафиксированы наблюдателями 10 декабря.

Читайте такжеООН призвала боевиков допустить международных наблюдателей к местам содержания пленных«Наблюдатели видели 4 мужчин в одежде военного типа с металлоискателем и прочим оборудованием на участке местности вокруг камеры СММ, установленной на западной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), примерно в 300 м от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского. Там же команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 700–800 м к юго-западу», – говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели слышали 3 выстрела, патрулируя территорию в 1 км от н. п. Богдановка.

«По оценке Миссии, все вышеупомянутые нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского», – добавили в ОБСЕ.

Также наблюдатели сообщают о двух взрывах неопределенного происхождения и одной очереди из стрелкового оружия, совершенных, по оценке, вне участка наблюдения, но в пределах 5 км от его края.

Ранее УНИАН сообщал, как в МИД РФ заявили, что в Минске 18 декабря обсудят новые участки разведения на Донбассе.