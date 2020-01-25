В Кремле опровергли "изменение курса в украинском направлении"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не говорили об изменении курса по Украине.
Об этом сообщает РИА Новости.
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«Какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — заявил Песков.
Песков так же прокомментировал информацию об уходе Владислава Суркова с государственной службы. По словам Пескова, указа об отставке Суркова пока нет, сообщает Интерфакс.
«Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю», — сказал он.
Ранее стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса в украинском направлении».
Позже стало известно, кто в Кремле заберет обязанности Суркова и будет курировать боевиками в ОРДЛО.