Глава ОБСЕ о Донбассе: впереди долгая дорога к длительному миру

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявляет, что необходимо прекратить нарушение режима прекращения огня на Донбассе, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама заявляет, что к долгосрочному миру на Донбассе придется пройти еще долгий путь.

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Как сообщается на сайте ОБСЕ, по завершении двухдневного визита в Киев он призвал активизировать усилия с целью поиска мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее, которую он назвал наиболее острой проблемой безопасности и стабильности в Европе.

«Содействие мирному урегулированию - это первоочередной приоритет албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году», - заявил Рама и добавил, что именно по этой причине он решил осуществить свой первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ в Украину.

Рама поздравил решительные меры, осуществляемые руководством Украины на пути мирного урегулирования конфликта. Он настроен активно содействовать обеспечению соблюдения принципов и обязанностей ОБСЕ, а также полной реализации Минских соглашений всеми сторонами.

«Несмотря на успешное обновление обязательств относительно режима прекращения огня, все еще случаются жертвы среди гражданского населения. Это должно прекратиться. В первую очередь нашей целью должно быть обеспечение полного и устойчивого режима прекращения огня. В 2020 году мы попытаемся улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в пострадавших от конфликта районах», - отметил Рама.

Также он совершил визит на восток Украины, чтобы непосредственно ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией в пораженных конфликтом районах на востоке Украины.

В частности, осматривая отремонтированный в Станице Луганской мост, он сказал, что это «прекрасная иллюстрация того, чего может достичь политическая воля и как улучшенная ситуация с безопасностью и облегченное тяжелое положение людей неразрывно связаны между собой».

Председатель ОБСЕ выразил решительную поддержку усилиям в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. «Возобновление диалога и результаты «нормандского саммита» - это шаги в правильном направлении. Однако многое еще предстоит осуществить. Впереди долгая дорога к прочному миру. Мой специальный представитель в Украине и Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау будет изучать, как лучше всего в дальнейшем продвигать процесс», - сказал Рама.