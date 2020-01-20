Глава ОБСЕ назвал "первоочередную цель" на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что организация будет побуждать к полному выполнению Минских договоренностей в поддержку усилий и работы Трехсторонней контактной группы, а также процесса в «нормандском формате».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет прилагать максимум усилий для полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

«Первым местом назначения у меня, в должности действующего председателя ОБСЕ, в рамках первого официального визита является именно Украина. Это свидетельствует о чрезвычайном внимании, которое я уделяю усилиям по урегулированию кризиса в Украине и вокруг неё. По моему мнению на сегодняшний день это остается наиболее актуальным вызовом для безопасности и стабильности в Европе. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ», - отметил Рама.

Также, по его словам, ОБСЕ решительно будет побуждать к полному выполнению Минских договоренностей в поддержку усилий и работы Трехсторонней контактной группы, а также процесса в «нормандском формате».

«Самым важным каждый день является жизнь людей, это те трудности, с которыми они сталкиваются. Именно то население, которое проживает в районах, охваченных конфликтом. И именно в этом мы видим свою роль, когда постоянно мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы гарантировать, во-первых, прекращение огня, во-вторых, что очень важно, это устойчивое прекращение огня, это очень важно для простых людей... Нашей первоочередной целью является достижение полного и устойчивого прекращения огня», - подчеркнул он.

«Возобновление диалога на высшем уровне, а также итоги «нормандского саммита» являются шагами в правильном направлении. Но еще много предстоит сделать - это долгая дорога на пути к продолжительному миру», - заявил Рама.