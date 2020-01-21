На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю
На оккупированной территории Донбасса 20 января застрелили замкомандира «полка специального назначения ВВ МВД ДНР» Алексея Кривулю (позывной Грин).
Читайте также"Мы из прошлого": Захарченко, Моторолу и Гиви убили старики, женщины и дети
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его словам, Кривулю застрелили в спину его же подельники.
Соболезнования по поводу смерти Кривули высказал в Twitter глава «пресс-службы ВС ДНР» Даниил Безсонов. Об убийстве ссылаясь на военкоров сообщают российские СМИ и ресурсы боевиков.
По информации СМИ, Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области. Весной 2014 года он начал воевать против Украины в составе террористических формирований.
Как сообщал УНИАН, 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.
В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.