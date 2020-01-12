На Донбассе оккупанты из минометов обстреляли позиции ООС

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сообщили в штабе.

В сводке отмечается, что один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» (недалеко от Травневого), два - в районе ответственности ОТУ «Пивнич» (вблизи населенных пунктов Новотошковское и Орехово).

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.