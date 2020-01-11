ОБСЕ заметила 7 танков в грузовом поезде, который двигался на оккупированную Россией территорию Донбасса

Поезд двигался в восточном направлении в оккупированное Дебальцево.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что зафиксировали перевозки на грузовом поезде танков и бронетранспортеров на оккупированном Донбассе в направлении Дебальцево.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте организации.

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"Миссия зафиксировала 7 танков на грузовом поезде, который двигался в восточном направлении в населенный пункт Дебальцево (неподконтрольный правительству Украины, 58 км к северо-востоку от Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном районе Луганской области - все с нарушением линий отвода", - указано в документе.

Перевозки танков поездом были зафиксированы 8 января.

По данным миссии, 8 января было замечено 20 бронетранспортеров (типа БТР), которые также были загружены на поезд. На следующий день, 9 января, было замечено еще 15 БТР, также были загружены на поезд.

Кроме того, 9 января возле населенного пункта Белое (22 км к западу от Луганска) были зафиксированы 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.