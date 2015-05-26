В Донецке зафиксировано скопление не менее 120 единиц бронетехники боевиков - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор «Информационного сопротивления», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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«В Петровском и Кировском районах г. Донецка продолжает скапливаться бронетехника НВФ. Она рассредоточена на авторемонтных предприятиях города и в логистических терминалах, а также замаскирована в непосредственной близости от жилых кварталов. На сегодняшний день, по оценкам группы ИС, здесь находится не менее 120 единиц бронетехники», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверть из зафиксированной техники – танки, в основном Т-72М, Т-72БА, Т-72Б3, есть Т-64Б и Т-64БВ.