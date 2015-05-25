Четыре КамАЗа с российскими военными отправились в сторону Макеевки - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По данным группы «Информационное сопротивление», на протяжении выходных наиболее активное перемещение автотранспорта логистики боевиков было зафиксировано между Луганском, Алчевском и Перевальском.

Читайте такжеТеррористы перебросили к Енакиево зенитно-ракетные комплексы ТОР-М1

Между Шахтёрском и Харцызском активно перемещается как автотранспорт, так и бронетехника (включая танки), особенно со стороны Иловайска.

Как подчеркнул Тымчук, зафиксировано движение «колонны из 4-х КамАЗов и 1-го БТР-80 между Иловайском и Харцызском в сторону Макеевки. Отмечалась усиленная вооруженная охрана, грузовики тентованные. Данная колонна перевозила военнослужащих ВС РФ, зафиксировано наличие средств радиосвязи у каждого военнослужащего».

Кроме того, замечены три 122-миллиметровых орудия Д-30 в сопровождении БТР-80 и БРДМ на марше между Антрацитом и Красным Лучом. Колонна направлялась в Горловку через Дебальцево и Углегорск.