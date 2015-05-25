В Енакиево за неделю привезли 25 тел боевиков - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В течение последней недели в Енакиево (в МГБ ДНР») с позиций в районе Горловки доставлено около 25 трупов местных боевиков, которые стали жертвами как боевых столкновений с силами АТО, так и погибли в результате «разборок» с боевиками из других бандформирований», - отметил Тимчук.

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