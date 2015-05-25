В Енакиево за неделю привезли 25 тел боевиков - Тимчук
12:34, 25 мая 2015Война
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В Енакиево за последнюю неделю доставлены 25 тел боевиков, погибших в результате местных разборок и боевых столкновений с силами АТО в районе Горловки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
«В течение последней недели в Енакиево (в МГБ ДНР») с позиций в районе Горловки доставлено около 25 трупов местных боевиков, которые стали жертвами как боевых столкновений с силами АТО, так и погибли в результате «разборок» с боевиками из других бандформирований», - отметил Тимчук.
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