У Порошенко назвали свою версию убийства Мозгового

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

"На оккупированных территориях Луганщины продолжается междоусобная борьба между бандитами. Вчера неустановленная диверсионная группа устроила засаду на Алексея Мозгового, главаря бандформирования "Призрак", которое входило в состав так называемой "ЛНР", - сказал Мотузяник.

Как отметил представитель АП, "автомобиль боевика подорвали взрывным устройством, после чего расстреляли из пулеметов".

Читайте такжеРоссийская пропаганда опубликовала записи с места убийства боевика МозговогоМотузяник отметил, что, по предварительной информации, Мозговой погиб на месте. Вместе с террористом были убиты по меньшей мере двое его охранников и женщина, которая выполняла функции его пресс-секретаря.

"Стоит отметить, что у главаря бандформирования "Призрак" уже давно был конфликт с руководством так называемой "ЛНР", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что это не первый случай, когда в результате передела сфер влияния гибнут главари боевиков.

Как сообщал УНИАН, 23 мая террористическая организация «Луганская народная республика» заявила об убийстве главаря бандитского формирования "Призрак" Мозгового.

Впоследствии на странице в Facebook Александра Гладких, которого называют командиром партизанского отряда "Тени", действующей на оккупированной территории, появились якобы подробности убийства, из которых российские СМИ сделали вывод, что за смерть боевика ответственны "Тени".

В то же время советник Авакова Антон Геращенко заявил, что Мозгового ликвидировал спецназ ГРУ, поскольку тот не подчинялся приказам из Москвы.

Напомним, 8 мая на сайте горсовета контролируемого бандой Мозгового Алчевска появилось сообщение о выходе из состава "ЛНР".