Экс-глава разведки прогнозирует продолжение операций, подобных ликвидации боевика Мозгового

Об этом заявил генерал армии Украины, экс-руководитель внешней разведки Николай Маломуж, сообщает 112.ua.

Читайте такжеУ Порошенко назвали свою версию убийства Мозгового

"В этой ситуации есть смысл говорить про такие группы, которые выполняют спецзадания, а особенно это связано с тем, что противоречие есть между Плотницким и Мозговым, это как раз был повод для того, чтобы дать путь, вроде бы, следствия к Плотницкому... но это работают специальные службы, используя различные группировки для контрактации и их уничтожения. Поэтому, в данной ситуации, специальные службы провели операции в отношении Мозгового, но будет продолжение", - заявил.

Как известно, сообщение о гибели Мозгового в результате обстрела его машины на трассе Перевальск-Луганск появилось23 мая. По предварительным сообщениям, вместе с ним во время обстрела погибли 7 или 8 человек.

Вместе с тем российские прокремлевские СМИ и сами боевики возложили ответственность за гибель Мозгового на украинских силовиков.

Как заявил так называемый начальник "следственного отдела луганской прокуратуры" Леонид Ткаченко, были обстреляны три автомобиля, в которых двигались представители группировки "Призрак", в том числе их лидер Алексей Мозговой, охранник, водитель и пресс-секретарь.