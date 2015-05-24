Плотницкий прокомментировал убийство Мозгового и упомянул о разнице в политических взглядах

Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" (ЛНР) Игорь Плотницкий прокомментировал убийство одного из лидеров "ЛНР", командира батальона «Призрак», Алексея Мозгового.

Об этом сообщает издание боевиков "Луганский Информационный Центр".

"Нападение на Алексея Мозгового и его соратников – это нападение на всех нас, на людей, защищающих право на существование ЛНР", - заявил Плотницкий.

По его словам, он скорбит вместе со всеми, кто знал Мозгового, и кто шел с ним рука об руку.

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Лидер боевиков "ЛНР" также отметил, что у него "с Мозговым могли быть разные взгляды на политические процессы, но в бою за Луганскую Народную Республику мы стояли плечом к плечу".

Плотницкий дал поручение так называемым Генеральному прокурору, министру внутренних дел и командованию Народной милиции взять под особый контроль поиск лиц, напавших на Мозгового и его соратников.

Как ранее сообщалось, боевики из "ЛНР" заявили об убийстве главаря бандитского формирования "Призрак" Алексея Мозгового. По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Мозговой, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов.

Чуть позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Алексея Мозгового и шестерых его телохранителей под Алчевском ликвидировал спецназ ГРУ.