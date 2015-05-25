Освобожденный из плена "айдаровец" рассказал о пытках и издевательствах в плену
02:16, 25 мая 2015Война
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Освобожденный из плена доброволец батальона "Айдар" Сергей Щеглов, который почти 7 месяцев находился в заложниках у боевиков
Сергей Щеглов почти 7 месяцев находился в заложниках у боевиков / topwar.ru
Мужчина рассказал "Громадському ТВ Донбасса" о том, через какие издевательства и пытки прошел в плену, пишет Украинская правда.
Террористы удерживали добровольца в печально известном здании СБУ в Донецке, перевозили в Луганск, они также утверждали, что Щеглов был разведчиком и корректировщиком огня. Впрочем, когда его пленили, он даже не успел поучаствовать в боевых действиях.
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"Изначально избиения, пытки. Голодный месяц. Две недели без одежды, голый на бетонном полу. Поломанные ребра. Электричество, подключение", - рассказал "айдаровец"
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