Освобожденный из плена "айдаровец" рассказал о пытках и издевательствах в плену

Мужчина рассказал "Громадському ТВ Донбасса" о том, через какие издевательства и пытки прошел в плену, пишет Украинская правда.

Террористы удерживали добровольца в печально известном здании СБУ в Донецке, перевозили в Луганск, они также утверждали, что Щеглов был разведчиком и корректировщиком огня. Впрочем, когда его пленили, он даже не успел поучаствовать в боевых действиях.

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"Изначально избиения, пытки. Голодный месяц. Две недели без одежды, голый на бетонном полу. Поломанные ребра. Электричество, подключение", - рассказал "айдаровец"