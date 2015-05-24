Боевики хотели обменять "киборга" Кузьминых на 16 своих приспешников - волонтер

Боевики требовали в обмен на Олега Кузьминых 16 своих приспешников.

Об этом "5 каналу" рассказал координатор группы освобождения пленных "Патриот" - Олег Котенко. По его словам, переговоры об освобождении комбата 81-й бригады продолжались все 124 дня плена.

Читайте также7 месяцев в плену: на Донбассе освободили еще одного "айдаровца" Юрия Костенко

Напомним, вчера, 22 мая, стало известно, что из плена террористов освободили Олега Кузьминых, командира 90-го батальона 81-й бригады. Командир "киборгов" был среди тех украинских солдат, над которым издевались боевики перед телекамерами.

Также отметим, что сегодня Президент Украины Петр Порошенко наградил Олега Кузьминых орденом "За мужество". Порошенко поблагодарил командира "киборгов" за высокий боевой дух и отвагу. Он также подчеркнул, что работа по освобождению пленных украинских бойцов продолжается.