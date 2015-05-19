Foreign Policy: российский спецназовец рассказал, что его подразделение делало на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко выступил в понедельник с заявлением о том, что Киев теперь располагает конкретными доказательствами прямого участия России в событиях в Украине, и что они пригласят наблюдателей ОБСЕ для разговора с российскими солдатами, пишет Foreign Policy.

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"Несмотря на заявления российского руководства об отсутствии российских войск на оккупированной территории, в настоящее время мы имеем неопровержимые доказательства их присутствия", - сказал Виктор Муженко.

По данным главы СБУ Валентина Наливайченко, российские солдаты признались, что они действовали в разведывательно-диверсионных подразделениях, которые включали 14 других членов вооруженных сил РФ, действующих наряду с сепаратистами.

Кроме этого, на видео, выложенном в интернете, один из двух захваченных российских солдат, с больничной койки признается в шпионаже.

Реакция Кремля не заставила себя ждать. В тот же день, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в своем заявлении снова отрицал российское участие в событиях на Донбассе. "Мы неоднократно говорили, что российских войск на Донбассе нет", - сказал он.

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