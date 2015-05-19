Foreign Policy: захваченный российский спецназовец рассказал, как его подразделение воевало на Донбассе

В статье Рейда Стэндиша под названием «Захваченный российский солдат спецназа описывает, как его подразделение воевало на востоке Украины», опубликованной на сайте издания Foreign Policy, говорится о том, что когда в течение последнего года в Украине бушевали бои, Россия упорно утверждала, что она не имеет ничего общего с хорошо вооруженными, хорошо организованными сепаратистами, разжигающими насилие на востоке страны, которое унесло жизни более чем 6 100 человек. На выходных этот фасад раскололся еще больше, когда были захвачены два российских солдата спецназа после битвы возле Луганска.

На пресс-брифинге в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко сказал, что Киев теперь располагает конкретными доказательствами прямого участия России в действиях в Украине, и что они пригласят наблюдателей ОБСЕ для разговора с российскими солдатами. Двое мужчин были захвачены после участия в разведывательной миссии вблизи электростанции. Один украинский солдат был убит в бою, который привел к их захвату.

На видео, выложенном в интернете, по утверждениям, один из двух захваченных российских солдат, который признается в шпионаже с больничной койки. Личность солдата установили, это Александр Александров, он сказал, что в одном из центральных российских городов Тольятти он сержант спецназа, подконтрольного военной разведке России, ГРУ.

«Несмотря на заявления российского руководства об отсутствии российских войск на оккупированной территории, в настоящее время мы имеем неопровержимые доказательства их присутствия», сказал Муженко. В прошлом Москва признала только то, что российские национальные «добровольцы» могут воевать наряду с сепаратистами.

В отдельном заявлении в понедельник, глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что Киев планирует привлечь двух захваченных русских к ответственности за террористическую деятельность. По данным украинских властей, солдаты признались, что они действовали в разведывательно-диверсионных подразделениях, которые включали 14 других членов российских вооруженных сил, действующих наряду с украинскими сепаратистами.

В понедельник Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, снова отрицал российское участие в Восточной Украине. «Мы неоднократно говорили, что российских войск на Донбассе нет», сказал Песков, подразумевая восток Украины.

Согласно докладу Reuters от 10 мая, российских военнослужащих в настоящее время вынуждают официально увольняться с военной службы, прежде чем отправлять в Украину, таким образом Москва стремится скрыть свою причастность к конфликту. Аналогичные заявления о российских военных в Украине были сделаны в недавнем докладе на основе исследований убитого лидера российской оппозиции Бориса Немцова. В отчете Немцова установлено, что более 200 российских служащих были убиты в ходе конфликта, и что российские войска сыграли очень важную роль в ключевых сражениях на протяжении всей войны на востоке Украины.