Боевики 7 раз обстреляли окрестности Мариуполя, двое бойцов получили ранения

Об этом сообщил штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook

«Вчера противник произвел 7 обстрелов позиций сил АТО. В н.п. Широкино произведено 4 обстрела. По линии Талаковка-Водяное 3 обстрела», - говорится в сообщении.

Также в штабе отмечают, что во время одного из обстрелов в н.п. Широкино, который проводился с 18.30 до 19.40 получили ранения 2 бойца НГУ. Вертолетом они были доставлены в один из госпиталей Министерства обороны Украины. Врачи оценивают состояние пострадавших, как стабильно тяжелое.

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Во время последнего обстрела силам АТО было разрешено открыть ответный огонь из 82 миллиметровых минометов. После ответного огня в 19.40 противник запросил режим прекращения огня, который по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня соблюдался.

На других позициях сектора «М» ночь также прошла спокойно.

С 22.00 вчера и до 4.00 сегодняшнего дня было зафиксировано 4 БПЛА противника, как на передовых позициях, так и в тылу сил АТО.

Силами ПВО украинской армии в ночь с 16 на 17 мая был сбит БПЛА противника недалеко от н.п. Кременевка. Беспилотник перемещался на высоте 600 метров. Остатки дрона сейчас изучаются специалистами. На данный момент можно сказать, что такие летательные аппараты не выпускаются в Украине и украинской армией не используются.