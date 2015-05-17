Батальон "Донбасс" покинул боевые позиции в Широкино - Семенченко
Батальон специального назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс" покинул боевые позиции в поселке Широкино близ Мариуполя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, экс-командир батальона Семен Семенченко.
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"Батальон "Донбасс" вышел из Широкино. На следующие пять дней его сменил "Азов". В активе отбитый броневик и пять спокойных дней для Мариуполя", - говорится в сообщении.
По словам Семенченко, потерь среди личного состава – нет: "Все живы и здоровы!".
Как сообщал УНИАН, ранее батальон "Донбасс" ввел дополнительные подразделения в Широкино. 22 апреля батальон планово сменил "Азов" на позициях в поселке Широкино.
Как известно, в селе Широкино вблизи Мариуполя фиксируется больше всего нарушений режима прекращения огня.
Так как контроль за данным населенным пунктом открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.
Батальон "Донбасс" вышел из Широкино. На следующие пять дней его сменил "Азов". В активе отбитый броневик и пять спокойн...Posted by Семен Семенченко on 17 Май 2015 г.