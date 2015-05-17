Батальон "Донбасс" покинул боевые позиции в Широкино - Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, экс-командир батальона Семен Семенченко.

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"Батальон "Донбасс" вышел из Широкино. На следующие пять дней его сменил "Азов". В активе отбитый броневик и пять спокойных дней для Мариуполя", - говорится в сообщении.

По словам Семенченко, потерь среди личного состава – нет: "Все живы и здоровы!".

Как сообщал УНИАН, ранее батальон "Донбасс" ввел дополнительные подразделения в Широкино. 22 апреля батальон планово сменил "Азов" на позициях в поселке Широкино.

Как известно, в селе Широкино вблизи Мариуполя фиксируется больше всего нарушений режима прекращения огня.

Так как контроль за данным населенным пунктом открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.