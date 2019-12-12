ООС: РФ не выполняет обязательства по прекращению огня на Донбассе, двое украинских военных ранены

Боевики за прошедшие сутки 10 раз обстреляли украинских бойцов.

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства относительно устойчивого прекращения огня согласно принятого итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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На протяжении прошлых суток, 11 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: у Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Зайцевого – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды возле Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 10 декабря, вооруженные оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.