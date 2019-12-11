Оккупанты обстреливают украинских военных из запрещенных минометов, за сутки – 11 нарушений "тишины"

Боевики вели обстрел минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении прошлых суток, 10 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: возле Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкиного – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: вблизи Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов; вблизи Катериновки и Новолуганського – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, предыдущей эпохи, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.