Геращенко предложил обменять пленных российских военных на Савченко

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Он высказал мнение о том, что российские военные должны быть осуждены по законам Украины.

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Также Антон Геращенко предложил президенту России Владимиру Путину обменять пленных российских военных на украинскую летчицю Надежду Савченко, которая находится в российском СИЗО.

"После того, как мы проведем справедливый и открытый суд над двумя военными преступниками из России, которых ты прислал к нам убивать наших граждан, предлагаю обмен: двух российских военных преступников, которые стали таковыми по твоей воле, меняем на Надежду Савченко и всех наших почти 400 пленных", - предложил Антон Геращенко.

Как ранее сообщал УНИАН, захваченных накануне бойцами батальйона "Айдар" россиян зовут Александр Александров и Евгений Ерофеев. Ранее спикер АТО Андрей Лысенко подтвердил, что бойцы батальона "Айдар" взяли в плен двух российских военных.