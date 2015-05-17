Боевики из "ЛНР" уже объявили спецназовцев из Тольятти своими "милиционерами"

Информационный ресурс луганских сепаратистов выложил в сеть "документы" Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которые были взяты в плен украинскими военными в субботу.

Сайт ссылается на одного из главарей так называемой народной милиции "ЛНР" Сергея Козлова, передает LB.ua.

"Вчера около 13:00, перейдя линию разграничения, реку Северский Донец, в районе восточнее населенного пункта Счастье диверсионно-разведывательная группа противника совершила нападение на наблюдательный пост отдельного разведывательного батальона Народной милиции. В ходе завязавшегося боя двое наших военнослужащих - Ерофеев Евгений Владимирович и Александров Александр Анатольевич – были ранены и были взяты украинскими диверсантами в плен. Допускаем, что с целью дальнейших провокаций они будут подвергнуты пыткам", - рассказал он.

Читайте такжеВрач: пленные российские спецназовцы боятся "медиков-карателей", которые вырезают органы



Это же сообщение перепечатал главный пропагандистский ресурс России "РИА Новости". Таким образом Россия фактически отказалась признавать Ерофеева и Александрова своими военными.

Напомним, что Александров (Алекс) и Ерофеев (Дельфин) перед задержанием убили украинского военного Вадима Пугачева и ранили сотрудника СБУ.