Оккупанты пообещали не стрелять в районе Марьинки, где восстанавливают электроснабжение

Украинская сторона надеется, что завтра ремонтные бригады смогут начать работы.

Российские оккупанты предоставили гарантии неоткрытия огня в районе города Марьинка для восстановления электроснабжения в обесточенных домов.

Читайте такжеСегодня оккупанты один раз нарушили режим "тишины": под огнем оказался КПВВ "Марьинка"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки», - говорится в сообщении.

В штабе ООС напомнили, что в Марьинке с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов. Выведенные из строя линии электропередач расположены в секторах ведения огня боевиков.

«Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе отметили, что украинские ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, так как выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований РФ.