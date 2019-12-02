В Марьинке остаются обесточенными 50 домов - штаб ООС

Ремонтные работы не проводятся из-за отсутствия гарантий режима «тишины» со стороны боевиков.

В Марьинке остаются обесточенными 50 домов из-за отсутствия гарантий режима «тишины» со стороны боевиков.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Украинская ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведенные из строя линии электропередачи находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований РФ», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября сильными порывами ветра были оборваны линии электропередачи, в результате чего обесточены около 260 частных домов в Марьинке.

Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными.

Ранее УНИАН сообщал, что ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение около 60 домов в Марьинке, поскольку российские оккупанты не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня.