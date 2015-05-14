Вчера вечером боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении - пресс-центр АТО
Стреляли также на Луганском и Мариупольском направлениях.
Начиная с 18 часов вчерашнего вечера боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.
В частности, сообщается об обстрелах Песков, Опытного, Гранитного, Красногоровки, Марьинки и Авдеевки.
"Из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и другого имеющегося у них оружия преступники вели огонь по Пескам, Опытному, Гранитному, Красногоровке, Марьинке, По Авдеевке и шахте Дутовка, кроме другого оружия, военные преступники использовали и вооружение танков", - сказано в сообщении пресс-центра АТО.
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На Луганском направлении боевики обстреливали Станицу Луганскую, Счастья и Нижнетеплое.
Также сообщается, что на Марупольськом направлении после относительного затишья боевики увеличили количество и интенсивность обстрелов, в частности обстреливали Широкино и Чермалык.
"Кроме других видов вооружения, вчера, около 20.30, по Широкиному захватчики использовали пушки калибром 122 мм со снарядами, заряженными шрапнелью", - отметили в пресс-центре АТО.
Также сообщается, что боевики шесть раз в течение дня и вечера запрашивали прекращения огня, но каждый раз первые его нарушали.
Кроме того, в пресс-центре АТО сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов и гражданских объектов, в частности об огне из автоматических гранатометов по ТЭС Счастья.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что разведчики АТО обнаружили в захваченной боевиками Макеевке "Точки-У".