Вчера вечером боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении - пресс-центр АТО

Начиная с 18 часов вчерашнего вечера боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, сообщается об обстрелах Песков, Опытного, Гранитного, Красногоровки, Марьинки и Авдеевки.

"Из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и другого имеющегося у них оружия преступники вели огонь по Пескам, Опытному, Гранитному, Красногоровке, Марьинке, По Авдеевке и шахте Дутовка, кроме другого оружия, военные преступники использовали и вооружение танков", - сказано в сообщении пресс-центра АТО.

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На Луганском направлении боевики обстреливали Станицу Луганскую, Счастья и Нижнетеплое.

Также сообщается, что на Марупольськом направлении после относительного затишья боевики увеличили количество и интенсивность обстрелов, в частности обстреливали Широкино и Чермалык.

"Кроме других видов вооружения, вчера, около 20.30, по Широкиному захватчики использовали пушки калибром 122 мм со снарядами, заряженными шрапнелью", - отметили в пресс-центре АТО.

Также сообщается, что боевики шесть раз в течение дня и вечера запрашивали прекращения огня, но каждый раз первые его нарушали.

Кроме того, в пресс-центре АТО сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов и гражданских объектов, в частности об огне из автоматических гранатометов по ТЭС Счастья.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что разведчики АТО обнаружили в захваченной боевиками Макеевке "Точки-У".