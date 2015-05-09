Сегодня боевики продолжили обстреливать украинских военных из крупнокалиберных пулеметов

В субботу, 9 мая, с 6:00 до 18:00 боевики продолжили обстреливать позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщили в пресс-центре АТО, боевики вели огонь из 120 - и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия в Песках, Опытном и шахте Дутовка.

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