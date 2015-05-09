За сутки боевики около 30 раз обстреляли позиции сил АТО - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В течение минувших суток боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных из 120-миллиметровых минометов, 4 раза из 122-миллиметровой артиллерии и танков и еще один раз из артиллерийской установки калибра 152 миллиметра. Также боевики 4 раза применяли танки», - сказал он.

В частности, по его словам, на мариупольском направлении отмечается некоторое снижение вооруженных провокаций со стороны пророссийских бандформирований, однако в районе Широкино боевики стреляли из танков и применили огнестрельное оружие и минометы калибра менее 100 миллиметров.

«Ситуация в зоне АТО остается напряженной, пророссийские боевики не прекращают совершать вооруженные провокации даже в праздники, наращивают огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», - подчеркнул он.

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На донецком направлении, как отметил спикер АТО, самой горячей точкой остаются район Донецкого аэропорта, в частности село Пески, Водяное и Авдеевка, а также пригород Горловки.

«Кроме того, в результате обстрела боевиков в Артемовском районе ранены двое местных жителей, еще один - в Дзержинске. Это в очередной раз доказывает, что боевики нарушают перемирие, пренебрегая жизнью даже местных жителей»,- заявил Лысенко.

В свою очередь, на луганском направлении, по его словам, наибольшая активность боевиков наблюдалась возле Сокольников, Счастья и Новотошковского. В частности, в районе Сокольников террористы применили 152-миллиметровую артиллерийскую установку.

Как сообщал УНИАН, с 8 на 9 мая в зоне АТО на востоке Украины среди украинских военнослужащих погибших нет, четыре человека получили ранения.