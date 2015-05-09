За сутки в зоне АТО никто не погиб, ранены четверо военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет, четверо воинов получили ранения», - сказал он.

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По словам Лысенко, в это нелегкое для Украины время государство не прекращает оказывать поддержку семьям военнослужащих, участвующих в АТО.

«Украина заботится о семьях защитников Отечества, семьях погибших и раненых военнослужащих Нацгвардии и подразделений Министерства внутренних дел, которые получили ордера на квартиры. Это значит, что государство выполняет свои обязательства в это нелегкое время", - подчеркнул Лысенко.