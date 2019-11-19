Разведение сил на Донбассе: как у Петровского продолжается разминирование территории (фоторепортаж)

Возле Петровского разминировали уже более 12 гектаров территории.

Пиротехники ГСЧС продолжают работу по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке разведения войск возле Петровского Донецкой области.

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По состоянию на 18 ноября пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения возле населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области. После этого там начались работы по разминированию.

После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на четырех участках, а тогда уже вдоль всей линии соприкосновения.